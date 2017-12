Fiscalía irá por los bienes de Saca vía extinción de dominio

By El Salvador Noticias.net on 8 diciembre, 2017

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador recibió este día a las 3:50 de la tarde el dictamen de acusación contra el ex presidente Elías Antonio Saca González y seis personas más acusadas de peculado y lavado de dinero y activos, delitos que habrían cometido entre 2004 y 2009.

“En el caso del expresidente Saca, vamos a ir en contra de esos bienes vía Extinción de Dominio. (Por resolución de cámara penal de quitar embargo a empresas del exmandatario)”, ha expresado el Fiscal General Douglas Meléndez.

En el dictamen de acusación se deja de acusar por los delitos de casos especiales de lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas, pues la Cámara Primero de lo Penal, consideró que ambos ilícitos no se adecuaban a este proceso.

Los otros acusados son el ex secretario privado Elmer Charlaix Urquilla, el ex presidente de ANDA César Funes; el ex secretario de comunicaciones Julio Humberto Rank y los ex empleados de casa presidencial Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera.

Como parte del dictamen de acusación la Fiscalía General de la República presentó alrededor de mil folios, las entrevistas de unos cien testigos, documentación del Ministerio de Hacienda y el peritaje contable.

Ahora el Juzgado cuenta con 15 días para notificar a las partes y posteriormente programar la audiencia preliminar la que seguramente se realizará en 2018. En su acusación la Fiscalía solicita que el proceso pase a juicio y que se mantenga la detención de los procesados.

Según el dictamen el monto del dinero lavado pasa de 248 millones de dólares a cerca de 300 millones de dólares.