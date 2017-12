EL FRAUDE ELECTORAL HONDUREÑO DESPRESTIGIA MÁS A LA DERECHA Y AL IMPERIALISMO QUE LA DIRIGE

By El Salvador Noticias.net on 11 diciembre, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- EL 28 DE JUNIO DEL 2009, CUANDO EL IMPERIALISMO LE DIO EL GOLPE DE ESTADO AL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE HONDURAS MANUEL ZELAYA, estaba preparando lo que acabamos de ver en Honduras: Un fraude a largo plazo. De esto hace 8 años. Gobernaba en Estados Unidos, Barack Obama, ni él, ni su secretaria de Estado Hilary Clinton, ni la OEA, condenaron aquel brutal asalto. Se iniciaba la reversión progresista planeada en el manual de la CIA, con los llamados “Golpes Blandos”, algunas de sus víctimas fueron: Fernando Lugo, que trató de practicar la democracia participativa en Paraguay; intento de división territorial de Bolivia, contra el Gobierno Plurinacional; el intento de Golpe de Estado a Rafael Correa, contra el Gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador; e implementación de la sucesiva cadena de guerras y Golpes de Estado en Venezuela como nunca antes se había visto en América Latina.

2.- EL GOLPE AL PRESIDENTE MANUEL ZELAYA, MARCÓ UNA ETAPA EN LA PRÁCTICA DEL PUEBLO HONDUREÑO, ya que desde entonces los trabajadores, estudiantes, mujeres, ecologistas, el pueblo… no dejaron de movilizarse tratando de reconquistar los derechos políticos y ciudadanos que les habían arrebatado, y ahí están los resultados, en la creación de nuevas formas de lucha y de líderes populares surgidos de las propias acciones.

3.- EN EL 2014, LA SEÑORA XIOMARA CASTRO DE ZELAYA SE POSTULÓ PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LAS ELECCIONES DE AQUEL AÑO, y según las informaciones las ganó, pero le fueron robadas por el actual Presidente Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, que es el que en la actualidad ha cometido el fraude electoral contra una alianza de partidos democráticos contra la dictadura, encabezada por el Ing. Salvador Nasralla. En esta situación se encuentra el proceso electoral que se realizó del 26 de noviembre, hace ya 10 días (al jueves 7 de diciembre), y aún no se dan a conocer resultados del ganador, por lo extenso y complejo que les ha salido el fraude electoral que habían planeado desde hacía 8 años.

4.- LAS ELECCIONES DEL 26 DE NOVIEMBRE RESPONDIERON A UN PLAN IMPERIAL que trata de mantener el dominio de las derechas en América Latina, disminuir las posibilidades de triunfo de la izquierda en la región y silenciar los nuevos planteamientos que hacen los pueblos para recuperar los espacios perdidos bajo el dominio de los gobiernos derechistas. En la madrugada del lunes 27 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral hizo los primeros anuncios de los resultados electorales del día anterior, y el candidato Salvador Nasralla mostraba una amplia ventaja de 45.17% sobre su competidor por la reelección Juan Orlando Hernández, quien contaba en aquel momento con un 40.21%. En el segundo boletín dado a conocer el miércoles 28 por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el candidato Nasralla, contaba con 42.62%, y el Presidente Hernández con 41.66%. El primero de diciembre ya beneficiaban a Hernández, con el 42.77% sobre Nasralla que contaba 41.54%. Según resultados emitidos el lunes 4 de diciembre, Hernández obtenía 42.98% de votos, mientras que el candidato progresista 41.39%, según resultados que divulgó TELESUR.

5.- LA ALIANZA CONTRA LA DICTADURA ADVIRTIÓ DESDE EL PRIMER DÍA que en el organismo electoral se estaba organizando un fraude e inició la denuncia del mismo. El Tribunal Supremo Electoral informó entonces que el sistema computacional se le había caído en tres oportunidades. La Alianza no creyó aquella explicación y exigió que se escrutaran las copias de las actas firmadas por los delegados partidarios y que estaban en poder de los partidos Alianza Contra la Dictadura, Partido Nacional y Partido Liberal. El Tribunal Supremo Electoral no atendió la demanda y prosiguió tratando de explicar el retraso de 9 días, con caídas del sistema. Los técnicos de la Alianza, denunciaron que era evidente que habían efectuado nuevos formateos en el sistema como mecanismo para efectuar el fraude electoral contra la alianza. Todo eso ocurría en medio de Estado de Sitio y Toque de Queda impuesto por la dictadura que no tiene forma racional de explicar la prolongada tardanza.

6.- EL ESCÁNDALO ES TAN GRANDE QUE LA MISMA POLICÍA SE DECLARÓ DE BRAZOS CAÍDOS y dijo que no continuaría obedeciendo órdenes de los políticos del régimen hondureño que les obligaba a reprimir al pueblo para mantener sus privilegios. Todo esto ocurrió cuando ya había asesinado a 13 personas, capturados alrededor de 525 y atropellado a cerca de 1000. La declaración de huelga de brazos caídos la hizo el Batallón Policial “Cobra”, conocido como una organización sanguinaria de las más criminales que tiene el régimen hondureño para reprimir al pueblo. La moraleja de esto podría ser aprovechada por la policía y fuerzas armadas de México, de Chile y otras que reprimen y asesinan brutalmente a sus pueblos por cualquier manifestación política o social. Doce días después de las elecciones hondureñas continúa el estado de zozobra e incertidumbre por falta de resultados electorales, nada menos que por un acto cívico-político tan simple como la elección presidencial.

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.

