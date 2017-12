TSE proclama presidente reelecto de Honduras a Juan Orlando Hernández

By El Salvador Noticias.net on 18 diciembre, 2017

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras emitió resolución confirmando a Juan Orlando Hernández, como ganador de las elecciones presidenciales de esa nación centroamericana sobre Salvador Nasralla de la oposición que reclama haber ganador los comicios llenos de irregularidades.

El TSE dio la victoria a Hernández con 1,410, 888 votos, para un 42.95% sobre Salvador Nasralla que presenta 1,360, 442 votos para un 41.42%, en tanto que Luis Orlando Zelaya Medrano terminó con 484,187 para un 14.74%.

En ese caso el TSE presidido por David Andrés Matamoros Batson proclamó presidente de la república para un nuevo período al actual mandatario Juan Orlando Hernández.

La confirmación del ganador se da a 21 días después de las elecciones realizadas el 26 de noviembre.

Mientras tanto en las calles hay movilizaciones desde el día posterior a las elecciones ya que la oposición de la Alianza partidaria contra la dictadura reclama haber ganado los comicios llenos de irregularidades que han sido señaladas por organismos de observación electoral de la Unión Europea y la OEA.

Salvador Nasralla informó que viaja hacia Washington para reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Nasralla, expresó que la lucha de la oposición continúa, y dijo que no se debe suspender ninguna acción de protesta siempre que sea pacífica.

La UE avala

Sobre la declaración tras la proclamación de los resultados de las elecciones generales de 2017 por el TSE de Honduras, la misión de observadores de la Unión Europea avaló los datos del TSE.

La MOE UE constata que tanto el Partido Liberal como la Alianza de Oposición contra la dictadura presentaron sendos recursos de nulidad de las votaciones, referidos exclusivamente a la elección presidencial – no a las legislativas ni a las municipales –, pero no solicitaron nuevos escrutinios especiales. La Misión constata igualmente que ambos recursos no han ido acompañados de un número significativo de actas propias que pongan en evidencia ante el público hondureño una divergencia relevante entre las actas publicadas por el TSE en su página web, base de la declaratoria de resultados, y las que obran en poder de los partidos políticos.

Posteriormente, el 12 de diciembre, la Alianza de Oposición entregó a la MOE UE un archivo electrónico con sus copias de 14.364 actas, sobre un total de 18.128. La MOE UE no recibió copia de las actas restantes. Tras el cotejo de una gran muestra aleatoria de las copias de las actas entregadas por la Alianza y de los originales publicados en la web del Tribunal, la Misión constató que los resultados de ambos grupos de actas no presentaban prácticamente ninguna diferencia.

La OEA no avala, todavía

Al respecto de la declaratoria, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a través de su cuenta de twitter: “Informes de Mision de Observación Electoral de @OEA_oficial en Honduras concluyen que persisten serias dudas sobre resultados”.

“Falta de certeza me lleva a solicitar no se hagan pronunciamientos irresponsables hasta informes definitivos de la MOE de OEA en Honduras”, agregó.