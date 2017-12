Juan Carlos Colato, figura salvadoreña que atrae miradas de los expertos

By El Salvador Noticias.net on 29 diciembre, 2017

El joven beisbolista salvadoreño, Juan Carlos Colato, becado en una universidad de Arizona (EEUU), ha continuado cosechando buenos resultados en su desempeño, después de brillar en los pasado Juegos Centroamericanos de Managua, donde finalizó como el segundo mejor bateador del torneo, así como acumuló varios lideratos ofensivos, tras llevarse junto con sus compañeros la medalla de bronce en el béisbol.

Colato, un bateador ambidextro de 18 años brilló con luz propia en los juegos, actuación que le valió para que el gran lanzador nicaragüense de Grandes Ligas, Dennis Martínez, fijara sus ojos en él.

Fue el propio ex grandesligas y Salón de la Fama nicaragüense quien bajó a los camerinos del moderno estadio que lleva su nombre y que fue sede del béisbol en la justa para conocer al joven salvadoreño tras maravillarse por su desempeño en el terreno.

“En el juego inaugural ante Nicaragua me fue muy bien, Gracias a Dios ya que estaba un poco nervioso. Tras finalizar el juego, cuando ya nos íbamos, yo andaba con mi bateara en el hombro y mi compañero Eduardo Palacios me dijo que ahí estaba Dennis Martínez, quien andaba buscando al centerfield de El Salvador. Yo pensé que era broma, pero lo fui a saludar y él me dijo que sí quería conocerme; me dijo que siguiera metiendo mano ya que estaba joven y que recordaba mucho a un pelotero que jugó con él, quien tenía muchas habilidades, además de felicitarme. Para mí fue una gran emoción por supuesto”, comentó.

En la ofensiva, al término de los Juegos Centroamericanos, el mayor de los Colato finalizó segundo en bateo individual con average de .476 en cinco juegos disputados en la ronda regular, por debajo del nicaragüense Derrel Campbell (.500). Además, fue líder en hits conectados (10), dobles (4), bases robadas (4), bases alcanzadas (16), porcentaje de slugging (.762) y segundo en triples (1).

En total, Colato ligó para .476 de average en cinco juegos, producto de 10 imparables conectados en 21 veces al bate, con cinco carreras anotadas y una impulsada. Entre sus conexiones se destacan cuatro dobles y un triple. Recibió cuatro boletos y se ponchó en seis oportunidades.

“Mi principal motivo de ir al torneo era ayudar a la selección. Pienso que lo que he venido aprendiendo en Estados Unidos fue bastante productivo, en especial en los tópicos de la concentración, lo que se hace antes del partido, el descanso adecuado, etc. Siento que todo eso, sumado a las bases que tengo con la academia Agabeisi, me ayudaron mucho para tener esa buena actuación en el Centroamericano”, comentó.

Colato estudia preingenieria en South Mountain College, en Phoenix, Arizona. Allí es parte del equipo de béisbol de dicha universidad donde defiende la segunda base. Es el único del equipo nacido fuera de Estados Unidos.

En la justa centroamericana defendió la posición de jardinero central en la que no cometió errores e hizo varias jugadas de feria, pese a que no es su posición natural. Sus jugadas levantaron elogios, a punto de llamar la atención de varios scouts de equipos profesionales nicaragüenses.

“Yo entrené con la selección unas dos semanas antes de irme a Estados Unidos y me probaron tanto en segunda base, así como el outfielder. Pero el profesor Germán Mesa (manager cubano), me dijo que me necesitaba en los jardines, por lo que trabajé para adaptarme rápidamente a dicha posición”, finalizó.

Meza es un pelotero cubano de renombre internacional, que está entrenando en el béisbol de El Salvador, a fin de fortalecer las habilidades de los deportistas nacionales.

Antes de marcharse nuevamente a proseguir sus estudios, Colato espera participar en alguno de los juegos de la gran final de la II Liga de Futuras Estrellas, con Agabeisi.