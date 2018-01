Sala rechaza amparo de ciudadano que no quiere ser miembro de JRV en Elecciones

By El Salvador Noticias.net on 16 enero, 2018

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un amparo presentado por un abogado que considera que el Tribunal Supremo Electoral le está violando sus derechos constitucionales al mandarlo a cuidar Juntas Receptoras de Votos en las elecciones del 4 de marzo de 2018, sin que él quiera hacerlo.

La Sala determinó lo siguiente: “Declárese improcedente la demanda de amparo presentada por el abogado Eduardo Enrique Santos López por la supuesta vulneración de sus derechos a la libertad ambulatoria, a la libre determinación de su fuerza de trabajo y a no a no ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, por no evidenciarse la existencia de un agravio de trascendencia constitucional como consecuencia de la decisión ordenada por el TSE de convocarlo a formar parte del organismo electoral temporal como miembro de una Junta Receptora de Votos”.

Según lo explica la misma Sala, “en el caso concreto, el peticionario invoca lo previsto en el art. 9 Cn. que dispone: “… Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley…”. En ese sentido, se observa que los argumentos expuestos por el demandante están dirigidos a evidenciar la supuesta transgresión de su esfera jurídica y, en concreto, la vulneración de los derechos constitucionales ya referidos, 5 debido a que con el procedimiento implementado por el TSE se le está obligando a prestar un servicio remunerado, de carácter obligatorio, sin que haya mediado su consentimiento. Es decir, afirma que se le está obligando a participar activamente dentro del proceso eleccionario señalado para el 4 de III de 2018 sin cumplir -a su juicio–con los requisitos previstos en la citada disposición constitucional.

La Sala estableció que, aunque a criterio del peticionario la obligación de formar parte de un organismo electoral temporal constituye una medida que lo está obligando a efectuar un servicio dentro del próximo proceso eleccionario, tal exigencia se enmarca dentro de los deberes que como ciudadano le competen, especialmente si se atiende al criterio sentado en la

Sentencia de inconstitucionalidad 139-2013 relativa a la ciudadanización del proceso electoral. En ese sentido, la Sala considera que –en los términos planteados– la obligación que pretende controvertir el demandante no extralimita los derechos y deberes que como ciudadano le corresponden, aunque él mismo esté en desacuerdo con su imposición y pese a que pueda ser sancionado por su incumplimiento.

Así, el derecho y el deber de formar parte del organismo electoral temporal como miembro de una Junta Receptora de Votos dentro del proceso eleccionario señalado para el 4-III-2018, donde se elegirán diputados para la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales, se enmarca válidamente como un servicio al Estado que forma parte de los deberes políticos de los ciudadanos conforme al artículo 73 ordinal 3°de la Constitución.

Y ya analizando el caso desde el punto de vista político la Sala le está allanando el camino al TSE, evitando un caos, porque de aceptar un amparo tendría que aceptar muchos más. El TSE seleccionó por sorteo a 40, 394 miembros de JRV sin importar si están de acuerdo o no.

Todo esto fue originado porque los listados presentados por los partidos políticos de personas para cuidar JRV, no cumplieron en su totalidad con el requisito de no afiliación partidaria.

En tal sentido el TSE tuvo que sortear a ciudadanos del padrón electoral para esos cargos.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador publicó el 30 de diciembre de 2017 en su sitio web los listados de personas inscritas en el padrón que resultaron seleccionados en el sorteo realizado el 1 de diciembre, con base al Art. 102 del Código Electoral, para complementar la integración de Juntas Receptoras de Votos.

El TSE habilitó el sitio web: oet.tse.gob.sv el 29 de diciembre para que la ciudadanía consulte si aparece su nombre en dichos listados, de cara a las elecciones legislativas del 4 de marzo de 2018.