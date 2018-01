“Es un problema estar escuchando de uno u otro sector esos miedos, esas dudas”

By El Salvador Noticias.net on 25 enero, 2018

Entrevista con Fernando Argüello Téllez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, quien analiza el proceso de impresión de millones de papeletas, los problemas de los candidatos independientes, las candidaturas que todavía tienen algunos flecos por resolver, el veto del presidente para votar con DUI vencidos, y sobre todo los miedos y las dudas sobre la palabra “fraude”, para lo cual el magistrado tiene la solución.

¿Hasta dónde se encuentra el proceso de elecciones 2018?

Estamos en etapas bien importantes del proceso. Estamos caminando ya a pocos días de lo que serán las Elecciones del 4 de marzo. Hemos estado trabajando con la impresión de papeletas. Ya se imprimió una buena cantidad de papeletas. Iniciamos con la impresión del reverso de la papeleta de todos los departamentos, desde La Unión empezamos a trabajarlo hasta llegar a San salvador. Ya se imprimió una buena parte en el frente de las papeletas. Estamos pendientes con la papeleta de San Salvador.

¿Por qué motivo?

Porque todavía hay algunas prevenciones que se le han hecho a algunos partidos políticos y la inclusión de los candidatos no partidarios. Entonces la estamos dejando al final. Sin embargo, vamos a tiempo. Imprenta ha ido manejando las cosas muy muy rápido y creemos que vamos caminando de forma satisfactoria. Ahora estamos presentando a los diversos medios de comunicación lo que son los avances de lo que será el proceso de transmisión de escrutinio y divulgación de las actas y los resultados electorales. También hemos podido demostrar lo que es la tecnología a ocupar, explicar cómo será el proceso, y en general yo creo que vamos con los tiempos adecuados.

¿Ahora se habla mucho de la capacitación de los integrantes de los organismos como las JRV?

Otro gran tema es la capacitación. Estamos trabajando fuertemente con la capacitación de Juntas Receptoras de Votos y en la ubicación de las personas que salieron seleccionadas del sorteo.

¿Cuánta es la cantidad total de papeletas que van a imprimir?

Son alrededor de 11 millones, de las cuales 5 millones 100 mil son de diputados, y lo otro para concejos municipales. Ya vamos bien sin problema, estamos pasando control de calidad en ello.

¿En cuanto a candidaturas todo está terminado ya?

No, no está terminado. Todavía hay algunos municipios donde hay algunas apelaciones en proceso, y pues esas qué es lo que hacemos: dejamos en standby (en espera) la impresión del acta de ese municipio hasta que se resuelva. Ha habido casos por ejemplo el caso de los tránsfugas hemos tenido que instruir que se sustituyan los candidatos y nos presenten nuevas propuestas y así con algunos casos de esa índole.

¿Cómo está el tema de los candidatos independientes?

Los candidatos no partidarios pasaron ya luego de la revisión, tomándoles en consideración las más de 8 mil y pico de firmas que habían repetido, pues han pasado 4. Cuatro son los que han logrado superar la brecha de las 12 mil firmas que se necesitaban en San Salvador, y hay dos candidatos que les hemos hecho una prevención por una documentación que no han presentado, pero es algo fácil de resolver. O sea que estaríamos esperando que cuatro candidatos no partidarios estén presentes en la papeleta por San Salvador.

¿Los candidatos no partidarios son solamente para diputaciones?

Correctamente, solo son diputaciones, no hay resolución de la Sala de lo Constitucional de los Concejos Municipales. Es más, constitucionalmente se establece que solo los partidos políticos pueden hacer propuestas para Concejos Municipales.

Sobre el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén al decreto que permitía votar con DUI (Documento Único de Identidad) vencido. ¿Qué opinión le merece?

La opinión que habíamos expresado incluso por escrito a la Asamblea Legislativa es que prorrogaran lo que era el decreto exclusivamente en función del voto, no estábamos solicitando que se le diera vigencia al DUI como para poder realizar cualquier otro tipo de trámite, sino que solo para ejercer el voto. Pues veremos qué es lo que sucede en la Asamblea Legislativa estos próximos días, si se logra superar ese veto presidencial o si se toman algunas medidas alternativas.

Algunos diputados del FMLN decían que habilitar el DUI vencido para votar era como generar una posibilidad de fraude. ¿Usted qué opina de esto?

No es la primera vez que se haría. En todas las elecciones anteriores ha habido prórrogas. O sea que el padrón no va a cambiar, tenemos que tener el cuidado de informar quiénes son los que podrían votar bajo ese supuesto y quiénes no, pero esas son cuestiones logísticas que ya las hemos venido superando en otras elecciones.

Hablando del sistema de transmisiones de resultados. ¿Esperan superar los problemas que tuvieron en 2015?

Sí, eso es nuestro reto y hacia eso estamos trabajando. Tomando todas las medidas de seguridad para poder garantizar tener resultados para la población incluso la misma noche del 4 de marzo, quizás no en un nivel total, porque es un escrutinio preliminar, pero sí que ya hayan tendencias claras como para definir cuántos diputados tiene tal partido, quienes son los concejos municipales… Y pues habrán supuestos muy específicos donde la votación donde la votación es muy cerrada que se va a tener que superar posiblemente en escrutinio final.

¿A qué hora esperan estar dando los primeros datos?

Hora no podemos definir porque depende mucho del trabajo que se realice en las Juntas Receptoras de Votos. Si hay retraso en Juntas Receptoras de Votos, hay lógicamente retrasos en la transmisión y divulgación de resultados. Estamos trabajando en capacitar a estas personas (de las JRV), para que puedan hacer el llenado con agilidad, pero eso no lo podemos garantizar al 100 por 100 hasta no ver lo que el día de la elección estemos recibiendo la información.

¿Para estas elecciones qué significa para usted la palabra fraude?

No existe en el léxico del Tribunal Supremo Electoral, eso lo he repetido muchas veces. Hemos excluido del glosario electoral la palabra fraude en el Tribunal Supremo.

¿Qué es lo que garantiza que no haya fraude?

Todos tenemos que garantizarlo. Los ciudadanos tienen la enorme oportunidad, que muchos están desperdiciando de estar en mesa, participando directamente, verificando que no haya ningún tipo de irregularidad en mesas. Yo creo que ese hecho de que los ciudadanos puedan participar ya es una gran oportunidad, se está haciendo historia y para que no haya fraude todos tenemos que participar. Es un problema estar escuchando de uno u otro sector esos miedos, esas dudas. Nosotros estamos tratando de disipar cualquier duda que exista a través de mucha información. Nos hemos dado a la tarea de comunicar y comunicar y comunicar. Yo creo que hasta se van a aburrir los medios de comunicación de tenernos ahí presentes, pero esa es la tarea que nos toca.