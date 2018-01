Juan Orlando Hernández toma posesión, mientras aumentan protestas y represión

By El Salvador Noticias.net on 29 enero, 2018

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández juramentó para un segundo período presidencial, mientras en las calles la Policía bombardeaba con gases y balas a los miembros de la Alianza de Oposición liderada por el candidato Salvador Nasralla, que reclama el gane de las elecciones del 26 de noviembre de 2017.

De hecho la Organización de Estados Americanos (OEA), ha reconocido irregularidades graves en el proceso de conteo de votos. De hecho cuando inició el conteo de los votos por parte del TSE de Honduras, Nasralla iba adelante en las votaciones, pero luego cuando se reinició días después, Orlando Hernández encabezó los resultados y ya no bajó.

Los miembros de la Alianza han señalado que hubo fraude y han pedido nuevas elecciones. La OEA misma ha pedido nuevas elecciones. Pero el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho de oídos sordos sembrando así la semilla de un profundo conflicto civil nacional.

Y es que este sábado 27 de enero mientras Hernández juraba con base en la Constitución de la República, en las calles de diferentes ciudades del país había protestas.

Y las imágenes que llegaban a través de las redes sociales mostraban nubes de gases lacrimógenos lanzados por la Policía desde difernetes direcciones, en una represión sin precedentes.

“Quiero hacer un llamado para que entendamos que no hay diferencia política que justifique la violencia, que justifique la destrucción de la propiedad, eso es dañino aún para los mismos que provocan violencia, no es justo para nuestra población generar ese temor, no es justo dañar la imagen de Honduras, en ninguna parte del mundo que se ha generado violencia por razones políticas eso ha sido bueno para ese pueblo. No hay que equivocarse”, afirmaba Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto Salvador Nasralla participaba en una multitudinaria manifestación en protesta por la juramentación de Hernández.

Nasralla destacó que a la toma de posesión realizada por Juan Orlando Hernández no llegó ningún presidente.

“No vino ningún presidente, ni siquiera los presidentes cercanos. Porqué, porque saben que hubo un robo. Esta es la primera vez que una toma de posesión se hace totalmente solo el hombre”, dijo Nasralla en un acto de protesta.

“No voy a bajar los brazos, voy a seguir luchando”, manifestó Nasralla, mientras los manifestantes gritaban “Fuera JOH, Fuera JOH, Fuera JOH”.

En tanto que el otro líder opositor, Manuel Zelaya R. afirmó: “Nada ha cambiado HOY 27 enero, el DICTADOR y el FRAUDE están allí y son ilegítimos . Por tanto las razones por las que estamos LUCHANDO nos obligan a continuar sin descanso hasta su salida definitiva”.

La situación social y política en Honduras está bastante complicada por un posible fraude,y la oposición busca que se vaya el presidente Juan Orlando Hernández.