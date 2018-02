“Los partidos deberían de mejorar el contenido de sus ofertas programáticas”

By El Salvador Noticias.net on 5 febrero, 2018

Entrevista con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), quien analiza el tema de integración de JRV de cara a elecciones 2018, la apatía de la población a participar en elecciones, y responde a su visión sobre si hay corrupción en el gobierno del FMLN y en los gobiernos de ARENA.

En boca de Ramón Villalta:

Tenemos una justicia capaz de condenar a una persona que se robó una canasta llena de jocotes, pero no con aquellos que han desfalcado al Estado.

Nos preocupa la ausencia total de una campaña de sensibilización y de información hacia las personas.

Estamos en los niveles más bajos de los niveles de credibilidad hacia la política, hacia los procesos.

La gente tiene una percepción alta del nivel de corrupción que ha habido anteriormente y la percepción de corrupción que puede haber ahora.

Lo que sí digo es que hay una percepción de la ciudadanía que hay corrupción en el Órgano Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia.

Nuestro llamado a la ciudadanía es que tiene que ir a votar para que pueda posteriormente exigir.

¿Cómo analizan ustedes como ISD este proceso electoral 2018?

Nosotros lo vemos con bastante expectativa, con bastante preocupación, especialmente porque hay algunos aspectos que consideramos se están administrando de manera de deficiente, especialmente lo que tiene que ver con la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Nos parece que no se puede continuar echando la culpa a la Sala de lo Constitucional, la Sala no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento administrativo que es responsabilidad fundamentalmente del Tribunal Supremo Electoral.

Nos preocupa la ausencia total de una campaña de sensibilización y de información hacia las personas que han sido convocadas a integrar las JRV. Nos preocupa grandemente la ausencia total de campañas de información y de educación cívica hacia la ciudadanía, para motivarla a participar del evento electoral, pero sobre todo orientarlas sobre las formas de cómo se debe ejercer el sufragio, especialmente en el caso de la Asamblea Legislativa. Y nos preocupa sobre manera la ausencia de contenido en la campaña electoral, y obviamente esto está aunado a nuestra preocupación a que el aumento del descontento ciudadano respecto de la política está en los niveles más bajos de toda la historia, de por lo menos desde los Acuerdos de paz hasta la fecha. Estamos en los niveles más bajos de los niveles de credibilidad hacia la política, hacia los procesos, hacia los partidos políticos mismos. Creo que este es un llamado y un punto de atención que los partidos deben de ver a efecto de mejorar el contenido de sus campañas y motivar mucho más a la ciudadanía, en especial asumiendo grandes compromisos con aquellos grandes temas que son de interés para el país.

En el tema de las JRV como que ha habido un fallo ahí que ha motivado a muchas personas a solicitar ante el TSE su exclusión de integrar esos organismos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Efectivamente, aquí hay varios factores, uno, se pude hablar de la apatía que la población tiene de querer participar en el proceso electoral como miembros de JRV, los niveles bajos o de participación que está habiendo en las acciones de capacitación de JRV y obviamente el problema que estamos observando de muchas personas que están llegando para solicitar no participar como miembros de JRV, por distintas razones, especialmente por razones de salud, por razones de ser adulto mayor, por razone de discapacidades o por razones que no pueden leer ni escribir. Nos parece que este tipo de falla no tiene nada que ver la sala de lo constitucional en términos de haber cometido esos errores. Esos son errores del procedimiento que se ha utilizado y nosotros lo hicimos saber con tiempo que eso debió ser preparado con antelación y que el Tribunal tenía el tiempo necesario para trabajarlo. Y además, de haber coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, con lo cual muchos de los problemas que han estado habiendo probablemente se hubieran superado.

Usted considera que ha decaído la aceptación política. ¿Qué está pasando?

El descontento hacia la política tiene que ver con que cuando se le pregunta a la población si en los gobiernos de ARENA hubo corrupción el 79% de la gente le está diciendo que ha habido una gran corrupción en los gobiernos de ARENA. Cuando le preguntan si en los gobiernos del FMLN ha habido corrupción la percepción de la gente en un 57% también está diciendo. Cuando le preguntan si en la Asamblea Legislativa hay corrupción el 69% está diciendo que hay una gran corrupción. Cuando les preguntan sobre la Corte Suprema de Justicia estamos hablando también de casi un 50% de la población que tiene una percepción de que ahí hay una gran corrupción.

Entonces lo que está habiendo es que el desempeño de las instituciones y de los funcionarios está generando una percepción en la población de una administración en la que está generándose mucho aprovechamiento y poco beneficio hacia la población.

Por ejemplo a la gente le están preguntando cuánto siente que está representada en la Asamblea Legislativa, ahora está en el nivel más bajo al que estaba en el año 2000, ahora la gente siente que está representada solo en un 12.5%. Entonces creemos nosotros que todos estos datos, toda esta información indica que la población se siente mucho más desmotivada. Y cuando vemos el nivel de interés de asistir a una Elección de ir a emitir el sufragio en los últimos años, desde 2015 la disminución viene siendo bastante grande, no pasamos del 40% de personas con interés de ir a votar pero eso tiene que ver con el desempeño de la clase política, con el desempeño de los distintos Órganos del Estado, con la percepción que la gente tiene de la corrupción y la falta de transparencia.

Esto implica que los partidos deberían de mejorar el contenido de sus ofertas programáticas y aumentar el nivel de compromiso hacia el establecimiento de un estado abierto, es decir, gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, gobiernos municipales, asumiendo mayores compromisos por llevar adelante políticas y prácticas de gobierno abiertos a la población, que permitan que la ciudadanía recupere algún grado de confianza.

¿Entonces, atraer a la ciudadanía a participar en una elección no pasa solamente porque se mejore el mensaje de campaña electoral sino también a través de generar confianza en aspectos de corrupción?

De eso es lo que estamos hablando, la gente tiene una percepción alta del nivel de corrupción que ha habido anteriormente y la percepción de corrupción que puede haber ahora, aunque haya disminuido siempre sigue habiendo en una percepción significativa y en todos los órganos del Estado, no sólo en el Ejecutivo.

El llamado nuestro es a que los partidos políticos en principio vayan asumiendo mayores compromisos, que sus mensajes estén llenos de compromisos hacia un gobierno abierto, hacia una Asamblea Legislativa abierta, hacia gobiernos municipales abiertos, y obviamente hacia mayores compromisos para darle seguimiento a los temas que afectan mucho más a la población, los temas de migración, la fiscalidad del país, el desarrollo de los territorios etc.

Creemos que aquí lo que no hay es un contenido que motive a la población a interesarse por participar, pero nuestro llamado a la ciudadanía es que tiene que ir a votar para que pueda posteriormente exigir mayor rendición de cuentas y exigir espacios para que sean tomados en cuenta y además ejercer mayor contraloría social al desempeño de la función pública.

¿Para usted hay corrupción en este gobierno del FMLN?

Bueno yo no tengo como tal… creo que hay elementos que han estado señalándose. No hay un hecho concreto que evidencie, que diga, hay un proceso que se ha judicializado en términos de esto, pero lo que sí señalo es que hay una percepción de la ciudadanía, hay elementos que evidencian sí falta a la transparencia, no todas las instituciones garantizan el derecho de acceso a la información pública, no todas las instituciones garantizan colocar la información que por ley están obligadas a publicar etc. No todas las instituciones están garantizando espacios de participación ciudadana a pesar de que hay una política de participación ciudadana del Órgano Ejecutivo.

Lo que sí digo es que hay una percepción de la ciudadanía que hay corrupción en el Órgano Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, es decir, que hay una percepción bastante generalizada que en el funcionamiento del aparato del Estado se generan hechos de corrupción.

Hubo bastantes casos de denuncias de corrupción de los gobiernos del partido ARENA. ¿Considera usted que se ha hecho justicia en esos casos?

No, yo creo que no se ha hecho justicia hasta el momento. Creo que los casos están quedando en la impunidad, que la investigación que se está haciendo por parte de la Fiscalía no ha sido contundente, no ha sido eficiente. A pesar de que la misma Fiscalía ha demostrado en algunos casos que se ha cometido el delito de lavado de dinero por ex funcionarios e incluso por miembros directivos del partido ARENA, así quedó demostrado en el proceso judicial que se llevó a cabo en contra del ex presidente Francisco Flores, así lo demostró la misma Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía no procedió a investigar por el delito de lavado de dinero a los miembros directivos del partido ARENA ni a los miembros directivos del centro de estadios Rodríguez Port.

¿Hay una explicación sobre ese hecho?

Bueno alguna explicación la tiene que dar el Fiscal, lo que yo estoy señalando es que eso está quedando en la impunidad a pesar que la misma Fiscalía demostró en el juicio que ellos habían considerado que se había cometido el delito de a de dinero. Vemos el caso del expresidente Saca, creemos que la Fiscalía no está actuando con la contundencia que debería actuar. El caso de INFOCENTROS ahí lo vemos. Es un caso donde quedó evidente que hubo un procedimiento administrativo que terminó beneficiando a un funcionario público, que administraba un banco y que al mismo tiempo era el presidente de la ONG INFOCENTRO. Y podemos seguir citando casos, el caso de Correos, lo que ha pasado con la obra pública, los ex ministros de Obras públicas. No hay nadie que esté juzgado como tal en todos esos casos, por lo tanto, yo si creo que hay una alta percepción de que en los gobiernos de ARENA hubo corrupción, hay hechos que evidencian que hubo corrupción pero todavía vemos que tenemos una justicia que es capaz de condenar a una mujer que le da 30 ó 40 años de cárcel, o que es capaz de condenar a una persona que se robó una canasta llena de jocotes, pero no es capaz de aplicar la justicia como debe de ser con aquellos que han desfalcado al Estado mismo.