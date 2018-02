Nayib Bukele realiza concentración polémica en San Miguel

By El Salvador Noticias.net on 5 febrero, 2018

El precandidato presidencial de 2019, Nayib Bukele, sin partido político definido aún, realizó una concentración en San Miguel, como parte de una gira nacional, llena de polémica por el bloqueo de miembros del partido FMLN a una actividad.

Según dijo Bukele en su cuenta de twitter tuvo que cambiar de lugar para realizar la concentración en t ocasiones, primero por no recibir el permiso municipal y luego por bloqueo de manifestantes efemelenistas.

El actual jefe edilicio de San Salvador al final hizo realidad su concentración en un parque migueleño, no sin antes fijar posiciones políticas sobre el bloqueo y sobre su forma de ver la política gubernamental efemelenista.

“Nos hicieron cambiar 3 veces de lugar, tuvimos que cambiar la hora, nos trataron de amedrentar, amenazaron a nuestro equipo… …pero les salió el tiro por la culata (otra vez)”, expresó posteriormente Bukele.

“Un diputado del FMLN esta mañana me llamó mocoso y escuálido, yo sé que el ‘Buen Vivir’ no me ha llenado la pancita tanto como a él, podré ser mocoso o escuálido, pero lo que no soy es corrupto como ellos”, detalló.

“Hasta aquí llegaron los 20 años de Arena y hasta aquí llegaron los 10 años del FMLN, porque un período más no les vamos a dar”, sostuvo Nayib Bukele, que aspira a ser candidato presidencial en 2019.

Pero hubo más de algún seguidor político que preguntó a Nayib Bukele qué andaba haciendo en otro departamento que no es el donde él gobierna, si ese día arrancaba la campaña electoral de las municipalidades a nivel nacional, y San Miguel, era una de esas. Miguel Pereira estaba arrancando con todo su campaña por la reelección.