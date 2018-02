Fiscalía acusa y pide sobreseer a capturado en día del tiroteo entre pandilleros y PNC

By El Salvador Noticias.net on 6 febrero, 2018

Los tribunales capitalinos informaron que el Juzgado 2° de Paz de San Salvador recibió esta mañana requerimiento de la Fiscalía contra un hombre capturado el día del tiroteo entre pandilleros y la Policía Nacional Civil, en la colonia San Patricio, al sur de San Salvador.

La Fiscalía presentó la acusación pero al mismo tiempo solicitó al juzgado decrete sobreseimiento provisional a favor de Jorge Alberto Martínez López, de 22 años de edad acusado de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

Martínez López, fue capturado el día viernes 2 de febrero de 2018, cuando se produjo un tiroteo en la Colonia San Patricio y donde murió un agente policial, y resultaran heridos de bala otros seis agentes. En el mismo hecho murieron dos pandilleros.

Guadalupe de Echeverría, jefa de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que no se puede establecer con un fundamento legal la participación del imputado y como fiscales estarían siendo temerarios al estar acusando a una persona donde no hay fundamento, por lo que no pueden retener una persona que no tiene ninguna participación.

De acuerdo al requerimiento fiscal el imputado fue detenido el viernes pasado, cuando se produjo un intercambio de disparos entre agentes policiales y pandilleros, entre la Colonia Vista Bella dos y la San Patricio, del Barrio San Jacinto, en el intercambio de disparos se encontraba atrapado un agente del Departamento de Inteligencia Policial (DIP). A las 9:55 a.m., unos agentes que llegaron a apoyar iban sobre la Calle principal de la Comunidad El Cañito y vieron correr a Martínez López por lo que lo detuvieron.

Debido a la petición de FGR Jorge Alberto Martínez López, miembro activo de la pandilla 18 revolucionaria, quedó en libertad, pero tendrá que presentarse a la audiencia inicial el próximo miércoles 07 de febrero, a las 9:30 a.m. La Fiscal dijo que la solicitud del sobreseimiento provisional se debe a que las diligencias de investigación van encaminadas a establecer una posible vinculación a una pandilla 18, no así en torno al hecho ocurrido el 2 de febrero en el sector de la Colonia San Patricio.

Además la fiscal de Echeverría recalcó que “el sobreseimiento provisional es para ampliar un poco la pertenencia a la pandilla, de acuerdo a la investigación preliminar no tiene ninguna vinculación que haya estado en el lugar de los hechos o tenido una participación directa en perjuicio del agente fallecido y de los lesionados, es una persona que transitaba en el lugar de los hechos que al escuchar los disparos sale corriendo y agentes del 911 procedieron a la captura por tener una posible apariencia de pandillero”.