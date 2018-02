Nayib Bukele quiere reunirse con candidatos a alcalde capitalino

By El Salvador Noticias.net on 7 febrero, 2018

El alcalde de San Salvador Nayib Bukele invitó a los candidatos a alcaldes de la capital salvadoreña a reuniones para darle a conocer los proyectos desarrollados, los cuales podrían tener continuidad, al tiempo que anunció que viajará a Israel invitado por el gobierno de ese país.

Durante conferencia, Bukele dijo que buscará reunirse con los candidatos de diferentes partidos, lo cual podría hacer de forma individual.

El jefe edilicio que está por terminar su gestión realizó una inversión de 100 millones en proyectos de remodelación en plazas y edificios del Centro Histórico de San Salvador, además de impulsar el cableado subterráneo que quitará los cableados en los postes, sobre todo en el propio corazón capitalino.

Bukele, dijo que ha recibido una invitación a Israel y que sostendrá encuentros con diversas autoridades de esa nación.

Además envió un mensaje sobre sus pretensiones de gobierno, acompañado de una chinita para algunos ex presidentes: “Si Dios me bendice con la oportunidad de presidir este país, es para hacer las cosas bien. Preferiría perder las elecciones antes que fallarle al pueblo, no quiero terminar muerto, preso, ni exiliado como algunos expresidentes”.