Debate entre Nayib Bukele y Miguel Pereira sube de tono

By El Salvador Noticias.net on 9 febrero, 2018

El debate entre el aspirante presidencial Nayib Bukele y Miguel Pereira, candidato a la reelección en la alcaldía de San Miguel, han continuado en las últimas horas con declaraciones polémicas de ambos personajes políticos salvadoreños.

El debate comenzó cuando movilizaciones del FMLN obstaculizaron la realización de un mitin de Nayib Bukele en San Miguel, el domingo 4 de febrero, como parte de su gira promocional en busca de llegar a ser candidato presidencial para 2019.

Este viernes 9 de febrero han continuado el debate, en el marco de una campaña electoral de alcaldes.

Miguel Pereira acudió al programa “A Primera Hora” de la radio Radio 102nueve – ES‏ @radio102nueve, en donde expresó: “No tengo diferencias con él, siempre he respetado al señor Nayib Bukele y yo creo que en este país democrático las diferencias son ideológicas y esas se combaten con propuestas”.

“Yo creo en la democracia, en la pluralidad de liderazgos y no puedo pretender de hacer creerle a la gente que soy el único candidato joven, yo no voy a contestar ninguno de los insultos que he recibido de parte del señor Nayib Bukele”, manifestó el Alcalde de San Miguel.

“Yo no tengo ningún pleito con Nayib Bukele, mi adversario es Will Salgado @WILLSALGADO, porque yo no estoy compitiendo por la presidencia de la República”, sostuvo el edil.

Además, Pereira agregó: “Le deseo suerte en su carrera presidencial, pero nunca va a escuchar de @Miguelpereirasv un insulto hacia él (@nayibbukele), pero creo que no por haber nacido en una cuna de oro, da el derecho de ver de menos a otros liderazgos”.

La cosa se puso calientita, porque esos mensajes fueron retomados por el aspirante presidencial Nayib Bukele, quien en su cuenta de twitter respondió: “En primer lugar, hablar en tercera persona es de muy mal gusto. En segundo lugar, dice que no insultará e inmediatamente insulta (según él) con lo de “cuna de oro”.

¿No cree que debería de tener un poco de dignidad y aceptar la responsabilidad de sus acciones? Agregó Nayib Bukele.

Bukele acusa a Pereira de no aprobarle permiso para su concentración en San Miguel, a pesar de haberla solicitado en tres ocasiones.

“Si yo fuera migueleño yo no le diera mi voto a @ Miguelpereirasv me pareció poco hombre lo que hizo el fin de semana, ha señalado Bukele.

En el marco del proceso eleccionario de 2018 los deabtes políticos están fértiles.