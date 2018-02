Álvaro Colom, fue capturado junto a varios de sus ex Ministros

By El Salvador Noticias.net on 13 febrero, 2018

Álvaro Colom, capturado la mañana de este martes 13 de febrero de 2018, en su residencia bajo cargos de corrupción en el caso Transurbano, ha sido detenido junto buena parte de sus ministros de gobierno.

El ex presidente guatemalteco, ha sido detenido junto a sus ex ministros de Economía, Gobernación, y Educación. Incluso ha sido detenido el ex ministro de Defensa durante el gobierno del mandatario acusado de corrupción en el caso Transurbano, del servicio de transporte colectivo guatemalteco.

Colom, fue detenido la mañana de este martes en su casa, ubicada en la zona 14 de la ciudad capital guatemalteca, y las autoridades han realizado por lo menos 14 allanamientos.

El exmandatario acusado de fraude y peculado en caso Transurbano, ha sido trasladado a tribunales, junto a sus ex ministros.

De acuerdo con el reporte del Ministerio Público o Fiscalía de Guatemala, estos son los detenidos: