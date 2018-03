¿Por qué candidato votarás este 4 de marzo? Por sus frutos los conocéis ya

By El Salvador Noticias.net on 2 marzo, 2018

Por Raúl Méndez.

Opiniones 2-2-2018.- A pocas horas de las Elecciones legislativa y municipales de El Salvador 2018, me gustaría hacer un llamado a la cordura, al entendimiento y la tolerancia, tanto de los representantes de los partidos políticos como a los votantes comunes, para garantizar que en las votaciones haya tranquilidad.

Considero que si existe tranquilidad y un ambiente de paz, los ganadores seremos todos como pueblo salvadoreño.

Ahora bien cada elector tiene la misión de respaldar las propuestas de su candidato predilecto, en un abanico que abarca los 14 departamentos del país, tanto en candidaturas a alcaldías como a escaños en la Asamblea Legislativa.

Este domingo 4 de marzo serán elegidos los alcaldes de los 262 municipios del país y sus acompañantes en el concejo de carácter plural. De la misma forma serán electos los 84 diputados propietarios y sus correspondientes suplentes para la integración del congreso de la república.

Para mí una elección de esta naturaleza debería transcurrir sin mayores problemas porque en el abanico de ofertas política cada uno tendrá múltiples opciones a nivel departamental o municipal.

Creo que no será como en esas elecciones presidenciales donde se juegan el manejo de millones de dólares y por eso es que andan peleando y con los nervios crispados, tanto en el día de la elección como en el posterior conteo.

En ese sentido, debo esperar que la población que acuda a las urnas lo hará para respaldar las mejores propuestas en obras, que representen el desarrollo de sus comunidades.

Nunca los electores deben apoyar a un político o una política cuestionados, porque entonces serán responsables de las obras de ellos.

Y cómo ha dicho Jesús: “por sus frutos los conoceréis”. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”, ha dicho el hombre, según sus testigos discípulos.

Esa es una buena base para tomar una decisión el día de la votación.

Tampoco los electores deben hacer caso a las amenazas de aquellos que dicen les quitarán su trabajo si votan por el candidato que ellos no apoyan. La Constitución de la República establece que el voto es LIBRE Y SECRETO.

Ahora los tiempos nuevos exigen una mayor claridad de la gente para votar por las mejores propuestas y observar si las cumplen. Porque si un político no le cumple sus promesas a la población, por más labia que tenga, debe ser rechazado en las urnas. Y no estoy hablando se políticos de derechas, ni izquierdas, ni centros, ni de otras direcciones. Me refiero simple y sencillamente al político que no cumple.

Por tanto, la gente debe tener claridad a quién le dará su voto.

Para eso tendrá un tiempo corto ante la urna donde debe emitir el sufragio, y sólo él y su conciencia, decidirán el futuro del país, para bien o para mal.

Nota: Raúl Méndez en un periodista salvadoreño, con una carrera de fotoperiodista y redactor iniciada en 1987, ex empleado de El Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, y Diario Lapagina.com/ Esta tierra está hecha para todos/Debemos ser tolerantes y vivir en ella/Solamente la paz y la tranquilidad son los estados que pueden darle vida a la población/Seamos parte de ese proceso de pacificación. Para contactos: raumendez@yahoo.com