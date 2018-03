Magistrado TSE, Fernando Argüello llama a no dejarse engatusar por quienes piden votar nulo

By El Salvador Noticias.net on 4 marzo, 2018

Entrevista con Fernando Argüello, magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), en referencia a los preparativos y actos realizados en la preparación de las elecciones para diputados y alcaldes del domingo 4 de marzo de 2018.

El magistrado se disculpó con ciudadanos de sorteo que no fueron tomados en cuenta para incorporar a JRV. También llamó a no dejarse engatusar por aquellos que piden votar nulo en estas elecciones.

¿Cómo están los preparativos para las votaciones del día de mañana domingo 4 de marzo?

Ahí vamos ya viento en popa. Caminando a tener un proceso electoral… confiamos en un proceso electoral seguro. Que la población acompañe, que la población decida quiénes son las persona que los van a estar representando en tanto en la Asamblea Legislativa como también en las municipalidades. Queremos que esto sea una fiesta. Para esta fiesta nos venimos preparando desde hace más de un año. Ya tenemos dentro de los centros de votación lo que son los paquetes electorales ya listos.

Tenemos algunos kits alimenticios básicos como por ejemplo botellitas de agua, un par de galletas, un jugo para poderles aportar a todas aquellas personas que nos van a estar ayudando ese día, con algún tipo de alimentación.

Ya los traslados de materiales de Junta Electoral Municipal (JEM), haica los centros de votación se están desarrollando satisfactoriamente. (A las 12:00 m del sábado 3 de marzo el 50% de los materiales electorales habían sido ingresados a los centros de votación a nivel nacional) Los equipos de transmisión ya se están trasladando de la misma manera. Estamos satisfechos con el proceso, con el esfuerzo.

¿Es decir que va en tiempo todo el proceso de traslado de materiales electorales?

Estamos muy en tiempo a pesar de que nos la pusieron complicada.

¿Por qué?

Por las regulaciones establecidas que no nos dieron los tiempos que nosotros habíamos solicitado.

¿Cuáles tiempos?

La capacitación. Para capacitación nosotros habíamos pedido de que las propuestas de los partidos llegaran al menos un año antes, para poderlos verificar que no tuvieran afiliación partidaria. Hacer el sorteo. Después si faltaban algunos de partidos políticos, luego del sorteo el hacer la búsqueda de las personas sorteadas. Verificar todos aquellos procesos donde tenían excusa. Y luego capacitar con los tiempos suficientes. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Nos dieron 120 días para hacer todo eso. Entonces ahí están algunos detalles que ahora nos vemos envueltos y que mucha gente podría estar molesta.

¿Están tranquilos con las capacitaciones para la transmisión de resultados?

Estamos tranq1uilos con las capacitaciones, hemos oído buenos comentarios de las personas provenientes de sorteo, como de partidos políticos. Tuvimos este 18 de febrero un taller de llenado de actas y escrutinios, que nos sirve mucho porque es el examen final podríamos decir.

Y en el tiempo de transmisión tuvimos tiempo para hacer varias pruebas. Varios simulacros. Pusimos en estrés el sistema. Y ahora estamos esperando que empiecen a llegar los resultados, para poder estar comunicando a la población.

Vemos que ahora ya están instalando las mesas electorales…

Correcto ya se están instalando ubicando mesas, adecuando todo, los temas de baños, canopis en los centros abiertos que todavía tenemos. La logística preparada.

¿Satisfechos con la observación electoral que viene?

Si muy satisfechos, es lo que el Tribunal Supremo Electoral quería, que hubieran muchísimos ojos pendientes de este proceso electoral, que la palabra fraude no se escuchara, y todo ese camino que estamos recorriendo desde hace tiempo y que esperamos culminar dando unos resultados en escrutinio final y entregando las credenciales a quienes los salvadoreños hubiesen escogido.

¿No tiene problemas para instalación de Juntas Receptoras de Votos?

No. Y en eso sí les voy a pedir el apoyo para que trasladen información, es con las personas que surgieron del sorteo. Hay algunas personas que se han encontrado con que no han sido dadas sus credenciales. Y se preguntan ¿Por qué? Hay diferentes motivos, uno de ellos y posiblemente el más fuerte, es que los partidos políticos ya habían llenado sus cuotas, y por ley los partidos políticos son los primeros llamados a acceder. Entonces teníamos cerca de 11 mil personas que se les iban a incorporar credenciales. Sin embargo, habían 14 mil que habían hecho al menos una capacitación. Nosotros tomamos para poder entregar credenciales a todos aquellos que hayan hecho dos o más capacitaciones. Entonces hay un número de 3,500 que quedan con solo una capacitación. La cuestión es agradecer a las personas que salieron del sorteo y nos acompañaron en todo el proceso y por otro lado disculparme por los inconvenientes que hayan podido tener. Y por otro lado decirles que no van a tener ningún tipo de multa, y no van a tener problemas en sacar su DUI su pasaporte y otros documentos más. Agradecemos el esfuerzo y queremos que nos acompañen en el futuro.

¿Ya están los materiales en su puesto a nivel nacional?

Ya están en un 99% de los casos. Quizá en los lugares más alejados no hemos llegado, pero en general ya está todo listo.

¿Qué llamado hace para este día de las votaciones?

El llamado es a que nos acompañen. Que salgan tempranito a votar en familia, como una fiesta. La seguridad está garantizada. Tenemos un dispositivo de la Policía Nacional Civil donde el 100 por ciento de los agentes estarán cuidando de su seguridad.

Tenemos un dispositivo de alrededores de 13 mil militares que están brindando apoyo, y el resto de lo que es la Fuerza Armada está acuartelada esperando al llamado del Tribunal Supremo Electoral y de las autoridades de seguridad. Acompañen y no se dejen engatusar por aquellos que les llaman a votar nulos. Si usted vota nulo le está dando la opción a otro para que elija por usted.