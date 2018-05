7 de junio será Audiencia de aportación de pruebas en caso Nayib Bukele-Eugenio Chicas

By El Salvador Noticias.net on 3 mayo, 2018

El Tribunal de Sentencia 1 de Santa Tecla reprogramó para el próximo 7 de junio a las 8:30 a.m., la Audiencia de aportación de prueba en el caso donde el ex alcalde de San Salvador Nayib Armando Bukele Ortez es acusado del delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas Martínez.

Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal.

La diligencia fue reprogramada debido a que el ex alcalde capitalino nombró a un nuevo defensor y éste pidió tiempo al tribunal para conocer sobre el caso. A lo cual el juzgado accedió y señaló una nueva fecha.

El propósito de esta diligencia, según la ley es que tanto la parte acusadora como el imputado Bukele Ortez presenten los elementos probatorios. El juez valorará qué pruebas estarían siendo admitidas y cuáles descartadas para un eventual juicio, en caso de que mañana no se llegue a ningún acuerdo entre las partes procesales.

Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año recién pasado, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.

La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, Carmen Patricia Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del presente año, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a ello, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.