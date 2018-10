Cristiano Ronaldo dice adiós al Real Madrid y se va para la Juventus

By El Salvador Noticias.net on 10 julio, 2018

El delantero portugués Cristiano Ronaldo le dijo adiós al Real Madrid y se marchó hacia la Juventus de Italia, en donde ha sido contratado por cuatro temporadas y con lo cual pone fin a una época de títulos con el cuadro blanco.

Ronaldo se convirtió este martes 10 de julio de 2018 en nuevo jugador de la Vecchia Signora, la Juventus, equipo que -según medios- habría pagado €105 millones de Euros.

El Real Madrid C. F. dio a conocer en un comunicado que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C. El Madrid ha dicho también que siempre será la casa de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, ha decidido dar un paso al costado del Real Madrid, un club donde obtuvo muchos triunfos y difícilmente otro delantero logrará en mucho tiempo.

Ronaldo ha sido el hombre gol del Real Madrid, con 451 goles en 438 partidos, obteniendo un promedio de 1,029 goles por partido. También ha sido seis veces máximo goleador de la Champions (en las seis últimas ediciones) y tres veces Pichichi de la Liga con el Real Madrid.

Con Real Madrid, Cristiano Ronaldo deja un tremendo historial de triunfos, obtuvo Cuatro Ligas de Campeones de Europa, Dos Ligas de España, Tres Supercopas de Europa, Dos copas del Rey, Tres Mundiales de Clubes, Dos Súpercopas de España y Cuatro Balones de Oro. Y prácticamente ya ha dejado sentenciado el quinto balón de oro con sus goles y actuaciones este año.

En los últimos tiempos Ronaldo quizá llegó a sentir que no había mucho amor de la afición blanca, sobre todo en la última temporada donde al principio no se le daban los goles en La Liga. Pero luego el delantero tuvo un repunte goleador que le garantizaron llegar al Real Madrid hasta la final de la Liga de Campeones 2017-2018 y ser Campeones, aunque él no anotara en la final.

Ahora, a sus 33 años buscará hacer goles para la Juventus, un equipo italiano que ha ganado la liga, pero en Liga de Campeones de Europa siempre cayó eliminada en los últimos tiempos.

Precisamente la afición juventina le tiene aprecio, porque en la eliminatoria de Liga de Campeones cuando le hizo a la JUVE un golazo de chilena, el jugador fue aplaudido en casa ajena. Y Ronaldo respondió de manera cariñosa con ellos, agradeciendo ese gesto.

Quizá ahí fue el comienzo del juego de Cristiano Ronaldo con la Juventus.

Extraoficialmente se ha conocido su rechazo a ganar €200 millones en dos años por jugar en China, y ha preferido ganar €30 millones anuales jugando en un cuadro importante como la Juventus.

Y vea bien, así como se han dado las cosas podría ser que la salida de Zidane del equipo, haya sido provocada por la salida de Cristaino Ronaldo del Real Madrid.

La Vecchia Signora

La JUVE, tiene sus raíces en el Sport Club Juventus, fundado el uno de noviembre de 1897 por un grupo de estudiantes del Liceo Classico Massimo D’Azeglio de Turín, pero ahora es conocida como la Juventus Football Club.

Según escribió en su oportunidad el periodista, Rubén Cañizares @Ruben_Canizares en aquella época, la clase obrera solía llamar «vecchios signores» a la élite pudiente y a los empresarios del país y por ese motivo, teniendo en cuenta los antecedentes del club turinés y el mando de la familia Agnelli, acabó denominándose a la Juventus como la «Vecchia Signora».

Su apodo es muy popular en todo el mundo del fútbol, aunque algunos de hinchas rivales lo utilizan en plan de mofa ya que en distintas zonas de Italia se conoce a las señoras propietarias de burdeles y clubes de alterne como «vecchias signoras».

La JUVE es junto al Milan uno de los equipos más ganadores de títulos de Italia.