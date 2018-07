Real Madrid confirma traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus

By El Salvador Noticias.net on 10 julio, 2018

El cuadro de Real Madrid C. F. confirmó oficialmente el adiós de Cristiano Ronaldo, de 33 años, señalando que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C., aunque monetariamente no dio detalles del caso.

Real Madrid, a través de un comunicado, ha expresado su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.

Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.

Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos, y ha ganado en total 16 títulos con el club.

Afirma el cuadro blanco que para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.

Asimismo, sostienen que el Real Madrid será siempre su casa.

Con Real Madrid, Cristiano Ronaldo deja un relevante historial de triunfos, obtuvo cuatro Ligas de Campeones de Europa, Dos Ligas de España, Tres Supercopas de Europa, Dos copas del Rey, Tres Mundial de Clubes, Dos supercopas de España y Cuatro Balones de Oro. Y prácticamente ya ha dejado sentenciado el quinto balón de oro con sus goles y actuaciones este año.

Ronaldo, ahora de 33 años, ha sido el hombre gol del Real Madrid, con 451 goles en 438 partidos, obteniendo un promedio de 1,029 goles por partido. También ha sido seis veces máximo goleador de la Champions (en las seis últimas ediciones) y tres veces Pichichi de la Liga con el Real Madrid.