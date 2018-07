Sala de lo Constitucional cancela al CD para obstruir la candidatura de Nayib Bukele

By Raúl Méndez on 11 julio, 2018

En una de sus últimas decisiones la actual Sala de lo Constitucional nuevamente mete mano en el sistema electoral de El Salvador al ordenar la cancelación del Partido Cambio Democrático (CD), que llevaría como candidato al aspirante presidencial, Nayib Bukele, ante la falta de legalización del partido Nuevas Ideas.

El mismo candidato, Nayib Bukele había criticado a los miembros de la Sala porque consideraba que aprobarían una cosa así afectando sus intereses políticos en favor de otros.

En realidad, la @SalaCnalSV nos ha hecho un gran favor: Al quitarse la máscara tan descaradamente, le han mostrado al pueblo salvadoreño la verdadera razón por la que hemos estado sumidos en el subdesarrollo. La democracia que nos vendieron, era tan solo una pantomima. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 11, 2018

Y este martes 10 de julio de 2018, Nayib Bukele tampoco se ha guardado nada, ha advertido que “ste día, violando el artículo 77F de la ley de Procedimientos Constitucionales y el artículo 47 de la LPP, la @SalaCnalSV canceló el CD”.

“Para los que decían que nos estabamos victimizando, que la Sala no golpearía así nuestra democracia, que todo era un show para ganar votos”, expresó Bukele en su cuenta de twitter.

Asimismo ha asegurado que Carlos Calleja, candidato presidencial del partido ARENA, “@jccalleja nunca será el Presidente de los salvadoreños. Podrán ponerle una banda de tela brillosa, podrán darle un pedazo de papel y le podrán hacer un evento; pero para ser Presidente se necesita LEGITIMIDAD. Algo que solo se puede ganar DEMOCRÁTICAMENTE en las urnas”.

Nayib Bukele, había afirmado que en vista que su partido Nuevas Ideas no era legalizado en tiempo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dominado por partidos de derecha, realizarían una alianza con Cambio Democrático para llevar su candidatura en los comicios presidenciales de 2019. Sin embargo, hoy la Sala le dio corte al CD.

Considero que la sentencia constituye un acto de terrorismo en contra de la democracia y pretende matar el derecho a votar de más del 70 por ciento de los hastiados de la corrupción política https://t.co/gRwIfcn8S2 sala incluida — salvador nelson (@salgari22) July 11, 2018

De esa manera la Sala de lo Constitucional pega uno de sus últimos golpes, ya que los magistrados que la conforman, muy criticados por sectores que los consideran corruptos, dejarán sus cargos al vencer el plazo para el que fueron electos.

La gran pregunta es: ¿Si desaparece el CD porque estaba ilegal desde 2015, entonces el diputado Juan José Martel desaparece también como diputado, porque fue elegido por un partido ilegal? ¿A quién le darán ese diputado?

La otra pregunta es ¿Nayib Bukele irá con GANA a buscar la presidencia de la república o volverá al FMLN?

Resolución de la @SalaCnalSV sobre cancelación del @CD_ESA y el @PSD_OFICIAL_SV es extemporánea, antidemocrática y obviamente con dedicatoria. No pertenezco a ninguno de estos partidos, pero la judicialización de la política como estrategia electoral es evidente. — Marcos Rodriguez (@MERodriguez53) July 11, 2018

La sentencia de la Sala dice así:

En sentencia emitida hoy, la Sala de lo Constitucional estableció que el artículo 47 inciso 1 letras c y g de la Ley de Partidos Políticos, el cual establece una barrera electoral para la subsistencia de un partido político, no es inconstitucional. Por tanto, ordena que el Tribunal Supremo Electoral emita las resoluciones correspondientes en cada uno de los procesos de cancelación de los partidos políticos CD y PSD, conforme a los parámetros contenidos en la sentencia.

Los demandantes de la inconstitucionalidad y el TSE (quien inaplicó la norma) manifestaron que el artículo antes mencionado vulneraba el principio del pluralismo político, al ordenar la cancelación de aquellos partidos políticos que –individualmente considerados o en coalición– no logren alcanzar 50,000 votos válidos a su favor. Consideran que “no se tiene claridad de un criterio que no sea arbitrario para que el legislador estableciera que una cantidad menor a cincuenta mil ciudadanos ya no es una minoría ideológica y política razonable”, lo cual –según su demanda– transgrede la Constitución.

La Sala estableció que el artículo 47 inciso 1 letras c y g de la Ley de Partidos Políticos no es inconstitucional. Primero, porque los peticionarios soslayan la función de la barrera electoral (medir la representación democrática de los partidos políticos), es decir, la capacidad de los resultados electorales para evaluar el rechazo tácito de las ofertas electorales que no satisfacen las expectativas de los ciudadanos, idea central en toda democracia que garantiza que el electorado tenga la última palabra en el traslado de la responsabilidad política hacia los funcionarios electos por voto popular. Y, segundo, ya que no justifican por qué el artículo objetado es incompatible con la Constitución, a pesar de que la disposición objetada protege el resultado electoral y el sistema plural de partidos políticos, al no ordenar la cancelación del partido que obtuvo un escaño en la Asamblea Legislativa. Es decir, no expresan razones para considerar como inconstitucional la causal de cancelación, aun cuando es viable la obtención de un diputación con menos votos de los exigidos por el artículo impugnado.

En consecuencia, la Sala considera que el Órgano Legislativo ha diseñado una barrera electoral de cancelación de partidos políticos que privilegia la representación democrática, puesto que se fundamenta en la obtención de una diputación en ese órgano del Estado, garantizando especialmente el derecho de las “minorías” a ser representadas siempre que estas sean los suficientemente consolidadas.

Con base en lo anterior, el TSE debió aplicar dicha norma y, por tanto, tomar una decisión con base en ella. Al no hacerlo, debido a que la decisión no fue tomada con el quórum de votación necesario (mayoría calificada y no mayoría simple) se le ordena que emita las resoluciones correspondientes en cada uno de los procesos de cancelación de los partidos políticos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 47 inciso 1 letras c y g de la Ley de Partidos Políticos y lo explicado en la sentencia.

El propósito es reconocer los resultados electorales producidos en el proceso eleccionario legislativo del año 2015 y la capacidad de estos para, por una parte, medir el rechazo tácito de las ofertas electorales que no satisfacen las expectativas de los ciudadanos y, por otra, incidir en la configuración del sistema plural de partidos políticos.

La sentencia de inconstitucionalidad fue firmada por unanimidad por los magistrados José Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.