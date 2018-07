Turismo interno de El Salvador crece con estrategia de Pueblos Vivos

By El Salvador Noticias.net on 11 julio, 2018

El Ministro de Turismo de El Salvador, José Napoleón Duarte Durán presentó este martes 10 de julio, el resultado de una encuesta regional que detalla la importancia del programa Pueblos Vivos en respaldo hacia los diferentes municipios del país, en su actividad productiva turística.

El sondeo con empresarios de turismo se llevó a cabo del 23 al 24 de junio de 2018 en la zona occidental de El Salvador, durante un festival de Pueblos Vivos, en donde destaca el aporte del turismo interno a la economía salvadoreña a través de la estrategia de Pueblos Vivos.

En conferencia informativa, Duarte Durán informó que de un 94 por ciento de empresarios consultados considera que la estrategia Pueblos Vivos contribuye al desarrollo económico y local de los municipios.

Asimismo, un 99 por ciento de las personas consultadas están de acuerdo con que Pueblos Vivos es un programa importante para aumentar el turismo interno en El Salvador.

Ante la pregunta ¿Ha percibido que la estrategia de Pueblos Vivos ha contribuido al desarrollo económico y local de los municipios? El 94 por ciento de los empresarios encuestados perciben efectivamente que Pueblos Vivos contribuyen al desarrollo económico y local de los municipios.

Otra pregunta realizada a los empresarios es: ¿Considera que participando en este tipo de eventos (ferias regionales) su empresa aumentará sus ingresos? El 81 por ciento consideró que sus ingresos han aumentado al asistir a esos eventos regionales. El 14 % no sabe porque no ha tenido la oportunidad de participar todavía, y un 5 por ciento dice que no.

La encuesta también revela que el número de empleados contratados por los empresarios tiene en su mayoría mujeres con un 60% en artesanías y un 54% en gastronomía.

Pueblos Vivos es una estrategia de promoción del turismo en las municipalidades de El Salvador, que está por cumplir 10 años, y que ha permitido el desarrollo de esas municipalidades con sus ferias, festivales, en donde se exponen diferentes productos a la venta del público que los visita.

El turismo interno en aumento

Según el reporte presentado por el ministro el turismo interno está dejando buenos resultados en la economía nacional, ya que las cifras obtenidas en el año 2017 los salvadoreños realizaron 10.97 millones de viajes a diferentes rutas y destinos turísticos de el Salvador.

Señaló que los viajes de salvadoreños con pernoctación en las rutas turísticas aumentaron.

“La gente se está quedando más a dormir. La gente está desarrollando más el concepto de turista, que es lo que nosotros siempre hemos deseado”, expresó Duarte Durán.

Uno de los sitios mayormente visitados es el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, que alcanzó un millón de visitas, un sitio que en el año 2009 permanecía cerrado, antes de que iniciara su gestión en turismo Napoleón Duarte.

Manifestó que en 2017 los visitantes en turismo interno dejaron un gasto de 223.07 millones de dólares, experimentando un incremento del 16,5% en comparación con el año 2016, cuyo movimiento fue de 191.53 millones de dólares.

Sin embargo, si se compara a 2017 con los 60 millones de dólares calculados en ese tipo de actividades turísticas en 2011, hay un incremento excepcional en la materia.

Duarte Durán, afirmó que en las proyecciones para 2018, esperan un crecimiento a 274 millones de dólares del gasto interno, lo cual dejará un buen respaldo para los empresarios que venden sus productos en las rutas turísticas de El Salvador y a través de las Ferias de Pueblos Vivos.

“Vamos a crecer de $223 millones en 2017 a $274 millones en 2018. Esto representa un crecimiento valorado en términos porcentuales en un 22%”, dijo Napoleón Duarte Durán, que en la conferencia estuvo acompañado del viceministro del ramo, Roberto Viera.

“La estrategia de Pueblos Vivos y el flujo migratorio a nivel de los departamentos va a crecer el 22.8%, incluyendo los parques institucionales que tenemos en el ISTU”, añadió.