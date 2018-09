MITUR: el turismo debe ser una prioridad en El Salvador

By El Salvador Noticias.net on 11 septiembre, 2018

Una nueva consulta ciudadana sobre el turismo en El Salvador fue presentada este martes 11 de septiembre de 2018, por el Ministerio de Turismo, la cual, según los resultados, servirá para trazar una nueva ruta hacia el despunte y consolidación de la política nacional, dirigida a fortalecer el sector, que abarca la atracción desde los pueblos vivos hasta las fortalezas de la ciudad capital San Salvador.

El encargado de presentar los datos que arroja este nuevo sondeo entre la población, ha sido el Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, quien ha destacado que el 99% de los consultados consideran que el turismo debe ser una prioridad nacional.

“La primera conclusión de esta consulta de participación ciudadana es que las personas que están desarrollando todo este trabajo insisten que el turismo es un actor prioritario para el desarrollo económico, social institucional y sostenible del país”, afirmó Duarte Durán.

“Esto me llamó mucho la atención porque va al centro, a la profundidad del desarrollo del ser humano, del bien común, y establece esta consulta que el 99% de las personas desean que se transforme el capital humano en desarrollo sostenible integral”, añadió el funcionario.

Duarte dijo que durante la consulta han solicitado la opinión de 225 mil personas, de las cuales han recibido 3 mil comentarios recibidos, y 1,500 cuestionarios que fueron respondidos de forma positiva.

Otra de las particularidades de la consulta es que el 51% de los participantes en el sondeo han sido mujeres, mientras el 47 por ciento es del sexo masculino.

Las personas que más respondieron a la consulta y representan el 35%, han sido de menos de 29 años, es decir, un sector de la población más joven está respondiendo ante este tipo de inquietudes. Mientras el 42 por ciento de los consultados están entre 30 y 49 años, lo cual indica que la población de menos de 49 años participa en un 77%.

En tanto que el 32 por ciento de los consultados pertenece al sector privado, que han llenado los formularios de consulta. Además han tenido participación instituciones académicas, universidades, y el gobierno nacional, alcaldías, e incluso los jubilados y organizaciones religiosas.

“La parte que nos llamó mucho la atención y que son muchas personas, es la parte de agricultura. Las personas están interesadas en relacionar la agricultura, como es la ruta del café, con el sector turismo”, mencionó el Duarte Durán.

El funcionario también ha destacado un caso muy curioso, de gente relacionada con la albañilería, en donde varias personas que están trabajando en el sector de la construcción, que consideran que el sector prioritario debe ser turismo.

Turismo debe ser la prioridad

El 99 por ciento de los consultados sostienen que el turismo debe de ser prioritario nacional, porque contribuye al desarrollo del país.

“Esto es algo yo he venido observando durante muchos años y en lo que he luchado insistentemente, para que el turismo esté en la agenda nacional. Y que el turismo me confirma que no solamente debe ser prioritario y que debe estar en la agenda nacional sino que es un sector que contribuye al país en varios aspectos”, señaló el Ministro.

El 76% de los consultados indican que el turismo contribuye a la prosperidad. Y en ese sentido, Duarte Durán detalla que el turismo mantiene cifras en positivo porque va creciendo con dos dígitos y genera empleos.

“Llevamos más $1,500 millones de ingresos entre el turismo nacional y el turismo internacional. Produce más de 102 mil empleos nacionales. Ofrece inversiones importantes, de tal manera que este es un aspecto muy estratégico”, señaló el titular del turismo en El Salvador.

De acuerdo al sondeo el 73% de los consultados considera que el turismo es multicultural, lo cual se produce porque tiene una variedad heterogénea transversal, y porque los turistas internacionales vienen y se desarrollan una idea sobre El Salvador y permiten generar nuevas formas de convivencia, de vivencia a través del turismo.

Mientras el 67% de las personas encuestadas dicen que el turismo es sostenible en el tiempo, que va a determinarse que en los años 20, 30, 40, 50, el turismo va a seguir creciendo, va a seguir produciendo riqueza y prosperidad para los conciudadanos. Mientras un 68% de las personas sostiene que el turismo es incluyente.

Turismo solidario

Además un 60% de los encuestados consideran al turismo como solidario, redistributivo de la riqueza. Y un 58 por ciento indica que el turismo permite mostrar un país educado.

“Cuando yo les hablo de que el turismo derrama grandes millones de dólares en nuestras comunidades, en nuestros pueblos vivos, lo que nos está diciendo es que el turismo reparte, que el turismo es solidario, que el turismo ofrece recursos extensamente”, explicó Duarte.

También el 59% de los consultados considera que el turismo es independiente en muchos aspectos, porque es independiente de los partidos políticos, es independiente de todo aquello que está influyendo en la parte política.

Napoleón Duarte Durán ha expresado que esta nueva consulta y sus resultados le permiten al Ministerio de Turismo trazar una nueva ruta para el despunte del turismo en El Salvador.

Por ese motivo los resultados serán presentados en diferentes instituciones y organismos gubernamentales, donde pueden darle mayor impulso al sector como son el Consejo de Ministros y la Asamblea Legislativa.