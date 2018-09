Elías Antonio Saca, condenado solamente a 10 años de prisión por desvío de $300 millones

By El Salvador Noticias.net on 12 septiembre, 2018

En una nota de última hora la Fiscalía General de la República de El Salvador, reportó que el ex presidente de la república de El Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Elías Antonio Saca ha sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de Peculado y Lavado de Dinero y Activos.

Como si se tratara de un gran triunfo el Ministerio Público presenta la condena contra el ex mandatario que habría hecho mal uso de 300 millones de dólares.

Según lo han señalado los críticos, el problema no es la condena de la pena mínima para el ex presidente del partido ARENA, sino que al parecer, la Fiscalía no investigará y no recuperará los millones de dólares que pasaron por bancos, el partido y empresas.

La Fiscalía ha presentado la condena la tarde de este miércoles 12 de septiembre de 2018, de la siguiente manera: “¡Última Hora! Expresidente Elías Antonio Saca ha sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de Peculado y Lavado de Dinero y Activos. El exmandatario se convierte en el primer expresidente sentenciado por delitos de corrupción”.

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal 2° de sentencia de San Salvador condenó también a Elmer Charlaix, exsecretario privado, a 10 años de cárcel por los mismos Ilícitos que el expresidente. Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, y César Funes, exsecretario de Juventud, fueron sentenciados a 5 años de cárcel.

Francisco Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, y Jorge Herrera, empleado de la tesorería de Casa Presidencial, fueron condenados a 5 años de cárcel.

Gómez no se somete a proceso abreviado y recibe 16 años de cárcel

El Tribunal encontró culpable al único imputado que no se sometió al procedimiento abreviado, Pablo Gómez al que le impuso la pena de 16 años de prisión (ocho por peculado y ocho por lavado de dinero y de activos).

Los jueces consideraron que “no era posible que una persona a la cual se le pidió abrir una cuenta en donde se manejaban grandes cantidades de dinero no tuviera conocimiento de lo que sucedía”, dado que le pidieron que abriera una cuenta mediante la cual se hacían transacciones, depósitos y cheques por cantidades desde $50 mil dos veces por semana, durante 5 años.

“Don Pablo tenía responsabilidad del cometimiento del delito de peculado y lavado de dinero…es una persona de 57 años de edad, toda su vida trabajó en el área de contabilidad… va abrir una cuenta, deposita 100 mil, abre otra cuenta y luego los depositaba al partido ARENA… todo estaba estructurado para cometer el ilícito”, expresó uno de los jueces.

Destacó que tenía estudios de bachillerato especializados en contabilidad y que su labor siempre había estado relacionada a aspectos contables, y que además por su trabajo estaba capacitado para coadyuvar los fondos públicos. Consideraron además que se podía denotar que el flujo de dinero que iba hacia afuera, no estaba siguiendo el procedimiento que las leyes establecían para los fondos públicos.

Finalmente los jueces expresaron que sí existía el elemento subjetivo del dolo, es decir el conocimiento e intención de realizar la acción y que por ello se configuraban los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Acataron la petición de la fiscalía imponiendo exactamente la misma pena que estos solicitaron, es decir 8 años por cada delito, dando un total de 16 años.

Por otra parte, los jueces se pronunciaron sobre la responsabilidad civil que deben de cancelar cada uno de los condenados, reflexionando que “el más afectado había sido el pueblo salvadoreño”.

Saca y los demás condenados, según arrojó el peritaje financiero contable ; se apropiaron de 300 Millones 347 mil 117.17 dólares de los fondos del Estado, por lo que el Tribunal los condenó civilmente a pagar al Estado Salvadoreño 300 millones dólares, dividido según participación activa que realizó cada imputado; imponiéndole las siguientes cantidades a pagar: