Águila baja al Santa Tecla del primer lugar y Alianza crece hacia la cima

By El Salvador Noticias.net on 16 septiembre, 2018

Ha pasado 10 fechas del torneo Apertura 2018 en el fútbol mayor salvadoreño, en donde C.D. Águila ha tomado la punta de la clasificación, tras su buen repaso al Pasaquina, con una pisca de ayuda arbitral de Joel Aguilar Chicas, Santa Tecla F.C., pese a su aflictivo empate ante Firpo se mantiene segundo empatado en puntos, y donde también los albos del Alianza F.C. vienen presionando fuerte, el último vencido fue Chalatenango.

El día sábado 15 de septiembre hubo cuatro encuentros, en donde destacó el partido entre el líder y los toros preocupados de Firpo. El cuadro firpense, que volvió a la caldera del diablo a dar muestras de ese poderío de equipo junto a su afición, logró un empate 1-1 con el subcampeón. Firpo estaba ganando 1-0 hasta el minuto 87 gol de Ricardo John. Aficionados se quejaron del árbitraje cargado a favor de los firpenses, que terminó con expulsión de Gerson Mayén. Wilma Torres empató el partido.

Por su parte el Águila venció 3-1 a los burros del Pasaquina en el Estadio Barraza de San Miguel. Los goles fueron anotados por Santos Ortiz, de penal, Walder Acosta y Mártir Contreras. Por Pasaquina anotó Dixon Rivas. En el gol de Santos Ortiz, hubo una jugada que el árbitro Aguilar Chicas no observó, sino que fue el línea quien le indicó. El balón va en ataque de Águila, tranquila la defensa toma control del esférico y este llega al portero. Pero en ese momento al ir entrando al área, hay un puñetazo de Isaac Zelaya sobre jugador de Águila. Los jugadores orientales reclaman. El balón ya iba jugando hacia el medio campo desde la portería de Pasaquina. Joel Aguilar para el partido y va donde el árbitro auxiliar a ver qué pasa. Recibe explicación y señala directo al manchón de penal. La jugada no era en disputa del balón y ni siquiera fue gran agresión, por lo tanto debió sancionar con tarjeta amarilla o roja. Pero no, para quedar bien con la afición de Águila pitó el penal. Mal arbitraje y por eso el fútbol no mejora en El Salvador. En el partido de Firpo Santa Tecla, también mal arbitraje. Y en Matap´´an también la Chochera está quejándose. Si lo que se trata aquí es no beneficien a nadie y los árbitros se limiten a pitar lo correcto. No se trata de quedar bien con ninguna afición. Cuando un arbitraje es bueno nadie discute nada.

En otro partido del sábado el Sonsonate fue a sacar un aflictivo empate ante los caleros del Metapán. Leonardo Ferreira había puesto a los de la Chochera Castillo arriba en el marcador, peor en el minuto 87 Christian Sánchez empató por la vía penal.

Mientras tanto el Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima venció 3-4 de visita a los luchadores del Jocoro en Tierra del Fuego. Un triplete de Clayvin Zúniga y uno más de Jhony Ríos fue suficiente para la victoria cuchera. Jocoro por su parte, el cuadro Benjamín de la liga, dirigido por Nelson Ancheta está dando la pelea en cada partido que realizan. Esta vez tuvieron empatado el partido a 3 y lo perdieron hasta último momento. Por Jocoro anotaron Christian Maciel, Milton Alvarenga y Nelson Alvarenga.

Ya en la jornada dominical Club Deportivo FAS venció 1-0 a los coyotes del Audaz con gol de Guillermo Stradella. El cuadro vicentino estuvo a punto de empatar en la última jugada del partido pero el portero Matías Coloca evitó la caída de su portería.

Mientras tanto en el Estadio Cuscatlán, el Alianza venció 3-0 a los duros del norte del Chalatenango y va por los puestos de la cima. Los goles blancos fueron anotados por Bladimir Díaz, con potente tiro en el minuto y medio de iniciado el partido, luego Rodolfo Zelaya aprovechando rechazo del portero, y cierra la cuenta José “el Puma” Peña, en un buen centro de Juan Carlos Portillo, su único centro bueno al área. Peña se elevó dentro del área y de cabeza mandó el balón al fondo de la red pese a la estirada de Henry Hernández.

Cuando se han jugado 10 jornadas del torneo, y a falta de algunos partidos atrasados la clasificación está así: *Águila 19 puntos, *Santa Tecla 19, *Alianza 17, Municipal Limeño 13, **FAS 12, Pasaquina 12, Metapán 11, Sonsonate 11, Chalatenango 11, *Jocoro 10, Audaz 9, Firpo 7.

*1 partido pendiente ** 2 partidos pendientes