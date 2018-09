Félix Ulloa: la corrupción de ARENA se la quieren pegar a GANA, Bukele ganará

By El Salvador Noticias.net on 19 septiembre, 2018

Entrevista con Félix Ulloa, candidato a vicepresidencia por GANA-Nuevas Ideas y Cambio Democrático, en la fórmula que lleva a Nayib Bukele como candidato presidencial para los comicios del 3 de febrero de 2019.

¿Cómo recibe su nominación como candidato a la Vicepresidencia de la República de El Salvador en 2019 por el partido GANA y en alianza con Nuevas Ideas?

En realidad esto fue un desafío que me presentó la historia, en un momento en que creo que las condiciones se habían dado, para que pudiera otra a este cargo. Fue una situación generada por múltiples factores, pero el principal de ellos ha sido la sistemática y permanente actitud de bloqueo hacia la candidatura de Nayib Bukele, por parte de los poderes fácticos de este país, y en alguna medida por la partidocracia y la política tradicional que veían en Nayib Bukele un liderazgo de nuevo tipo, que estaba convocando al pueblo en todas sus dimensiones, tanto los jóvenes y leners y como las generaciones como la mía, que se habían sentido un sabor amargo de frustración, no solo por los 20 que había administrado ARENA después de la postguerra, sino por los 10 años del FMLN. Ese bloque llevó a que Nayib Bukele no pudiera competir en las elecciones con su propio partido (Nuevas Ideas), el cual si se hubieran aplicado las normas y los principios del derecho electoral, el Tribunal Supremo lo habría inscrito y lo habría permitido participar con la bandera de Nuevas Ideas. Frente a eso y la demanda constitucional de estar inscrito en un partido político Nayib se inscribió en Cambio Democrático, y todos sabemos que Cambio Democrático fue cancelado por una acción que yo llamo una infamia jurídica que hizo tanto la Sala de lo Constitucional, al reabrir un caso que estaba fenecido desde 2015, y el Tribunal Supremo Electoral por haber fallado contra la Ley de Partidos Políticos, violando el artículo 47 de dicha ley. Entonces, si ya no queda otra opción, el único partido en el cual no se habían realizado las elecciones internas era el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y ante la propuesta que la hizo Nayib Bukele de Nuevas Ideas y Cambio Democrático, GANA salió al encuentro de esta propuesta y abrió sus puertas para que Nayib se pudiera inscribir como candidato a la presidencia, y Nayib decidió que yo lo acompañara en la fórmula.

Esta candidatura le llega a usted de rebote, porque el candidato era Juan José Martel del partido Cambio Democrático. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

Nayib había ofrecido, cuando se inscribió en Cambio Democrático, que fuera este partido el que escogiera la candidatura a la vicepresidencia. En principio se había pensado en dos profesionales mujeres para que pudiera cumplirse el mecanismo de la cuota de género; sin embargo, por las circunstancias en que se dio la cancelación del partido: fue a las 8:00 de la noche y a las 10:00 esta ya el acuerdo con GANA, no hubo otra opción que prescindir de las dos mujeres que se habían seleccionado. Cambio Democrático no podía llevar a Juan José Martel de candidato, porque habría sido un transfuguismo, ya que él es diputado del partido Cambio Democrático y entonces no podía ir como candidato de otro partido político. Entonces todas esas opciones se descartaron y ahí fue donde Nayib me llamó para ver si yo estaba dispuesto a acompañarlo.

¿Quiénes eran las mujeres que pensaban llevar de candidatas?

Bueno, como no se pudieron inscribir no se quieren dar los nombres para no afectarlas en su vida profesional.

¿Se siente cómodo siendo candidato a la vicepresidencia por el partido GANA, relacionado con la corrupción en El Salvador?

Decir que si uno se siente cómo o no, en política no hay comodidad, cualquier puesto es un desafío, y unos desafíos son de una naturaleza y otros son de otra.

En el caso de la corrupción que se le quiere asignar a GANA yo creo que es una estrategia de comunicaciones que ha establecido el partido ARENA porque la corrupción está manchada, vinculada, y nace en las entrañas de ARENA.

Cuando se dieron estos casos que ahora se le adjudican al expresidente Saca, él era presidente del partido ARENA, en el caso de Francisco Flores era del partido ARENA. Y la gran corrupción que hubo con la venta de ANTEL, la privatización de las pensiones son del partido ARENA de las administraciones de Cristiani y Calderón Sol. Es decir, que ARENA es una historia de corrupción, desde la venta de la telefónica y privatización de ANTEL con Cristiani, la privatización de las pensiones con (Armando), Calderón Sol, luego con Francisco Flores él aceptó todo el dinero que había venido de Taiwán y que se los dio a unos destinatarios en saquitos, por confesión de él en la Asamblea, hasta el presidente Saca que ya vimos que fue condenado y ya dijo a dónde fue a parar este dinero: $70 millones en sobresueldos de Ministros que ahora están en ARENA, son altos funcionarios del COENA, $30 millones a una Corporación de Televisión, $10 millones a un periódico: el Diario de Hoy. O sea que la corrupción está y ahí no aparece GANA porque no existía. Entonces, cuando le quieren pegar esa corrupción a GANA, es simplemente una estrategia de ARENA de decir: ahí está la corrupción, cuando si revisamos todos los corruptos que están procesados, yo no veo a ninguna persona de GANA en esa lista, lo que veo son funcionarios de ARENA, tanto los que recibieron sobresueldos como los que dirigían el partido cuando el dinero de Taiwán se perdió en las arcas de una Fundación vinculada al partido ARENA que se llama el Instituto Rodríguez Porth. Tanto es así que hay una denuncia en la Fiscalía para que se cancele al partido ARENA acusándolo de que se ha utilizado $30 millones de dólares de la corrupción. Entonces yo no veo que GANA, al examinarlo e ir más allá de la estrategia de prensa de ARENA, haya corrupción. Excepto uno o dos casos que están judicializados, el caso del diputado Gallegos. En cambio sí veo que el Jefe de Fracción de ARENA le está siguiendo el mismo proceso que le siguen a Gallegos, y 34 diputados de la actual Asamblea Legislativa están en la misma situación. Entonces, decir que GANA es el partido vinculado a la corrupción es una estrategia política porque todos los partidos sin excepción tienen funcionarios o diputados procesados. En el PCN tenemos condenado al diputado Cardoza, el caso del diputado Merino que estuvo señalado hasta de estar en un cartel, si se va al FMLN hay funcionarios procesados ahí está Merino, está Sigfrido Reyes, tienen procesos abiertos. Y si vamos a ARENA bueno no alcanzan los dedos de las dos manos ni de los pies para contar a los corruptos. Entonces ¿a dónde está la corrupción?

¿Entonces GANA sale como en caballo blanco en comparación con los otros partidos políticos?

Es que es así. Vamos a verlos con datos duros. Y todos los nombres que dio el presidente Saca, son 52 funcionarios de su gobierno que están en la lista, del que era Ministro de Agricultura, Mario Salaverría; la que era ministra de Relaciones Exteriores Marisol Argueta, el ahora diputado Rodrigo Ávila, Federico Hernández que era de CONCULTURA se llamaba en esa época, Luis Mario Rodríguez que era secretario jurídico y ahora tanque de pensamiento FUSADES, entonces, la corrupción ha estado de ese lado, lo que pasa es que la quieren pegar a GANA, no por GANA sino porque Nayib está ahí. Entonces como todo es perseguir a Nayib y no pueden cancelar a GANA como cancelaron al CD, le quieren achacar la corrupción que es de ARENA.

¿Qué opinión tiene sobre el acuerdo para un proceso abreviado del Fiscal General Douglas Meléndez con Saca, para disminuir la pena de cárcel, pero además no buscan pasar más allá en investigación del caso?

Es una lástima que el Fiscal haya tenido que recurrir al proceso abreviado, todos, tanto abogados como no abogados sabemos que lo que hizo él es legal, porque está permitido en el Código de Procedimientos Penales. Lo que el pueblo reciente es que por conseguir esa condena simplemente se logren recuperar alrededor de $30 millones que sería como el 10% de todo lo que fue, como lo llamó el Fiscal, el saqueo público de más de $300 millones. Ahí el balance está, como han dicho los penalistas, si el fiscal no lograba una condena antes de que se cumplieran dos años de estar preso el expresidente Saca, él hubiera tenido que salir en libertad, y ya se iban a vencer esos dos años. Entonces, el Fiscal tenía que buscar alguna medida dentro del marco legal y las atribuciones que le da la ley y creo que esta fue la que encontró. Entonces, puede ser que esto explique el por qué el fiscal se conformó con una pena reducida mediante un proceso abreviado y una recuperación bastante precaria de todo lo que fue ese saqueo al erario público.

¿O sea que la Fiscalía no puede investigar más allá de lo actuado en este caso?

Ya una vez el proceso se ha cerrado con la condena, ahí termina la parte penal. El Fiscal si puede seguir investigando y de hecho se ha pedido que no se quede ahí, porque esos $30 millones los ha logrado detectar en el patrimonio del ex presidente Saca, pero Saca no se llevó $300 millones. Si el Fiscal quiere seguir investigando se podría ir donde todos los funcionarios que recibieron $70 millones y pedirles o que regresen ese dinero al Estado o o embargarles los bienes que tienen por medio de la ley de extinción de dominio. Y si en esa época eso no era ilegal ni era delito, pues sí era delito evadir impuestos, porque no pagaron el impuesto por ese dinero. Esta gente está en deuda con el Estado. Y si se sigue la investigación pues que (el Fiscal) vaya a la Telecorporación Salvadoreña (TCS), y que vea si esos $30 millones de la corrupción le sirvieron para enriquecerse a este medio, o que vaya al Diario de Hoy para ver si los $10 millones que recibió el Diario de Hoy también son parte de la corrupción, o sea él para que el pueblo recupere esos $300 millones, tenemos el primer paso que son los $30 millones que le va a quitar a Saca, pero ¿y los otros $270 millones dónde están? Eso es lo que se le ha pedido. Y es un clamor público en este momento que se le está diciendo al partido ARENA: ¡Devuelvan ese dinero! Todos los que fueron funcionarios de Saca devuelvan el dinero, son $70 millones que le caerían bien al pueblo, se hace un hospital con lo que se llevaron estos señores de sobresueldos. Y con los 10 millones del Diario de Hoy se podrían construir mil escuelas, y ahí están esos $10 millones en las arcas del Diario de Hoy. Entonces, hay que ir a buscar dónde está el resto del dinero porque todo se le quiere personalizar a un solo individuo y no es Saca. Saca fue a ponerle la cabeza de una trama corrupta, de una trama mafiosa, pero toda la trama se benefició. Posiblemente el jefe se benefició más, pero los demás también. Entonces para ir a recuperar eso para que el pueblo no sea saqueado y podamos recuperar lo más que se pueda, hay que ir detrás de los beneficiarios de los sobresueldos y de las instituciones que recibieron parte de ese dinero.

De cara a las elecciones presidenciales de 2019. ¿Cómo queda la relación de GANA con Nuevas ideas, habrá coalición o alianzas?

Ya no hay tiempo para coaliciones, el plazo se venció el 7 de agosto y Nuevas Ideas fue legalizado hace una semana más o menos. Lo que hay es una alianza política de los tres partidos, Nuevas Ideas, Cambio Democrático y GANA. Y es la alianza la que está moviendo toda su estructura política, toda la militancia, todo el tendido electoral para garantizar la defensa del voto. Va a ser un movimiento basado en acuerdo político y no una colación como la que lleva ARENA, con el PCN, con el PDC y con Democracia Salvadoreña. Estos cuatro partidos están coaligados.

¿Y con Cambio Democrático cómo quedaron?

Camdio Democrático está recogiendo firmas para inscribirse de nuevo. Ahorita está cancelado, está en proceso de liquidación, o sea que no puede tener una titularidad jurídica para firmar una coalición política electoral, porque no tiene ya personería jurídica, está cancelado.

¿Llegaría como Movimiento quizás?

Por eso es una alianza política con un partido que es GANA. So sea, la papeleta va a tener 7 banderas. La del FMLN, la de GANA, la de VAMOS, más las cuatro banderas de la coalición.

Las encuestas de los diferentes organismos especializados en el tema continúan dando ventaja al candidato Nayib Bukele, y desde luego también a usted por ser parte de la fórmula presidencial. ¿Qué consideración puede hacer de esta ventaja que tienen ustedes?

Prácticamente el posicionamiento como el líder nacional es de Nayib Bukele, Y no es de encuestas recientes. Todas las encuestas de los últimos cuatro años han posicionado a Nayib, desde que estaba de alcalde en Nuevo Cuscatlán, hasta que salió electo como alcalde de San Salvador, y desde esa posición de jefe de gobierno de la capital él se posicionó como un líder nacional. Todas las encuestas, las que hacen tanto las encuestadoras nacionales como las internacionales, las CID Gallup, o la Mitofsky, le dan a Nayib una ventaja competitiva de más del doble sobre su más cercano perseguidor. El segundo está muy muy lejos de él y el tercero casi en el sótano, es decir, el candidato Hugo Martínez y el FMLN en la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia como la de La Prensa Gráfica de LPG Datos eta en un 7%, y Calleja que andaba por el 20%, mientras Bukele andaba por el 37%. Pero ese porcentaje que de un universo más cerrado, cuando se proyecta en el nivel nacional se convierte en un 57%, que es más o menos el estándar en el que él ha andado, del 60%, 65%, y nunca ha bajado ni al 55%. Eso quiere decir que si las elecciones fueran en estos días Bukele ganaría sin ninguna duda.

¿Cree usted en las encuestas para una victoria en las presidenciales en 2019?

Sí definitivamente, todas las encuestas han marcado eso. Pero ahora tenemos información que ahora va a venir la guerra de encuestas como sucedió en el 2013, cuando Tony Saca que estaban igual 30-30 lo comenzaron a ponerlo en un tercer lugar muy abajo en un 12% o 13% y ya no se levantó de ahí porque la percepción que se crea es que esa persona carece de apoyo popular. En el caso de Nayib no lo pueden bajar porque el apoyo es consistente y es duro. Lo que van a hacer es tratar de subir al segundo (aspirante presidencial) de manera artificial a modo de que se le acerque lo más que pueda a Nayib y con eso crear un escenario de que no va a haber un ganador en primera vuelta. Esa es la estrategia que ya sabemos ellos tienen diseñada, con encuestas prefabricadas.

¿Quién estaría lanzando esas encuestas?

ARENA, o sea el candidato de ellos no solo se mantuvo sin crecer a pesar de la millonaria campaña que le han hecho con los spot de televisión, con todos los desplegados que hay en los grandes periódicos, que se convirtieron ya en medios de propaganda de ARENA, para promover la figura del candidato y aun así no subió. Y a pesar de que sabemos que está violando la ley electoral, que está violando la constitución sigue lanzando una campaña anticipada. Ya el Tribunal les ha impuesto una multa, pero no importa ellos han dicho que todas las multas las van a pagar porque tienen dinero, o sea que su irrespeto por la ley es obvio y es ofensivo, porque el mensaje que están mandando es: aquí los que tenemos dinero podemos pasar encima de la ley y se están pasando la ley y la Constitución por los pies. Y con la multa que pone el Tribunal de 3 mil dólares, pues eso no es nada para todos los fondos que tiene la campaña de ARENA y van a seguir violando la ley. Pero aun así el candidato no crece porque lo están rechazando, primero por esa prepotencia y esa soberbia y esa actitud arrogante de estar sobre la ley porque tienen dinero, y eso a la gente no le gusta.

¿Y el TSE porque no hace nada para parar esa campaña?

Porque ARENA controla tres de los magistrados de la coalición: Argüello Tellez es de ARENA, Guadalupe Medina es del PCN, y Sonia de Lemus es de Democracia Salvadoreña. Entonces, con esa mayoría ellos impiden que se les pueda poner paro a estas campañas porque tienen la mayoría en el Tribunal.

Mucha gente del exterior ha prometido venir a votar por Nayib. ¿Cree usted que cumplirán?

esta entrevista continúa, esté pendiente…